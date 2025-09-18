Milan quando torna Leao? Se ne parlerà alla fine di settimana prossima

Leao è lontano dal campo da tempo. L'infortunio patito contro il Bari è più grave del previsto. Gli aggiornamenti di Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, condizioni di Rafael Leao: le ultime novità sull’infortunio e i tempi di recupero - Le ultimissime notizie Il Milan è immerso in ore di intenso lavoro in preparazione alla delicata sfida di sabato s ... Riporta calcionews24.com

milan torna leao parler224Milan, Leao: si mettono male le cose, ecco quando torna - Leao non sarà disponibile per le prossime partite del Milan contro Bologna, Udinese e probabilmente Lecce. Come scrive newsmondo.it

