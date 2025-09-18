Milan Pavlovic verso il recupero Tra Udinese e Lecce Allegri studia due formazioni

Maignan si allena ancora a parte, ma sul campo. Leao spera di rientrare tra una settimana per il big match col Napoli. Martedì in Coppa Italia invece dovrebbe esserci spazio per Nkunku, Ricci e Athekame. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, Pavlovic verso il recupero. Tra Udinese e Lecce, Allegri studia due formazioni

In questa notizia si parla di: milan - pavlovic

Milan, non solo acquisti. Da Pavlovic a Loftus-Cheek. I Diavoli in cerca di riscatto

Milan, Bianchin: “Pavlovic considerato da Allegri. Vuole provare a …”

Milan, il piano di Allegri per Pavlovic: le rivelazioni di Bianchin

Verso Udinese-Milan: novità sulle condizioni di Maignan e Pavlovic - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Pavlovic potrebbe recuperare già per Udine. Maignan punta al Napoli - X Vai su X

Milan, Pavlovic verso il recupero. Tra Udinese e Lecce, Allegri studia due formazioni; Maignan e Pavlovic, le news dal Milan sugli infortuni; Milan, infortunio Pavlovic: le sue condizioni e i tempi di recupero.

Milan, Pavlovic verso il recupero. Tra Udinese e Lecce, Allegri studia due formazioni - Martedì in Coppa Italia invece dovrebbe esserci spazio per Nkunku, Ricci e Atheka ... Segnala gazzetta.it

Infortunati Milan | Leao, Maignan e Pavlovic: le ultime verso l’Udinese - Aggiornamenti sulle condizioni di Leao, Maignan e Pavlovic: cosa filtra sulla loro presenza in Udinese- fantamaster.it scrive