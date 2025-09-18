Milan non più solo giovani | Modric e Rabiot come Kjaer e Ibrahimovic

Il Milan ha preso giovani nell'ultimo calciomercato estivo, ma ha anche puntato su campioni d'esperienza per ridurre il gap con le prime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, non più solo giovani: Modric e Rabiot come Kjaer e Ibrahimovic

Milan, Modric e la dieta da superman: ecco il suo elisir di eterna giovinezza - Così il croato fa la differenza in Serie A anche a 40 anni Luka Modric non è un calciatore come gli altri.

Modric Milan, discorso da brividi a Milanello del croato per il suo quarantesimo compleanno: la promessa ai tifosi

