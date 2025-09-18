Milan Gimenez cerca la svolta | serenità fiducia e un pizzico di fortuna

Il percorso di Santiago Gimenez in rossonero è cominciato in salita. Le prime settimane hanno mostrato un attaccante lontano dalla sua forma migliore, soprattutto sul piano mentale. Nemmeno la rete segnata con la nazionale durante la sosta è bastata a restituirgli quella serenità che sembra smarrita una volta tornato a Milano. Nell’ultima sfida di campionato con il Bologna, il numero 7 ha fallito due nitide occasioni per chiudere la gara e si è rivelato una delle poche note stonate nella vittoria del Diavolo. Tra errori e scorie di mercato. Il problema principale appare legato alla testa. Gimenez lotta, si sacrifica, ma fatica a trasmettere sicurezza nei momenti decisivi. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Milan, Gimenez cerca la svolta: serenità, fiducia e un pizzico di fortuna

In questa notizia si parla di: milan - gimenez

Milan, la rivelazione di Gimenez: lo ha detto davvero, adesso cambia tutto

Asse Napoli-Milan, scambio a sorpresa: Gimenez in azzurro

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Nkunku e Gimenez: la sfida è partita? Al momento due situazioni opposte #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com Vai su Facebook

#Allegri in conferenza: "Siamo contenti della vittoria, ma piedi per terra. Modric? Un campione su tutto. Rigore? Se non c'era, accettiamo. Se preferisco vincere 4-3 o 1-0? Preferisco quando vince il #Milan. #Gimenez? Deve stare tranquillo, i gol li farà" ? - X Vai su X

Dal super gol in nazionale allo sguardo perso nel vuoto: Gimenez e quella svolta che non arriva; Milan, Luka Modric e Massimiliano Allegri sostengono Santiago Gimenez: soffre la pressione, serve una svolta; Calciomercato: Gimenez in un’altra big, ha chiesto la cessione.

Santiago Gimenez Milan, momento no ma Allegri lo difende: questo gesto non è assolutamente passato inosservato. E Modric… - Santiago Gimenez Milan, il messicano sta vivendo un momento no ma Allegri e la squadra non lo mollano La vittoria del Milan contro il Bologna ha segnato un passo importante per la squadra rossonera, n ... Lo riporta milannews24.com

Gimenez Milan, scatta l’ora della rivalsa: il messicano è voluto a tutti i costi restare e adesso… - Ultimissime sui rossoneri Dopo un’estate turbolenta che lo ha visto in bilico tra il desiderio di res ... milannews24.com scrive