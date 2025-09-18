Milan dossier rinnovi | Maignan resta il nodo più delicato Pulisic e Saelemaekers verso la firma
Archiviata la lunga estate di trattative che ha cambiato volto alla rosa, in casa Milan è già tempo di programmare il futuro. La dirigenza rossonera ha due priorità ben definite: monitorare possibili occasioni per il mercato di gennaio e affrontare i rinnovi di contratto dei giocatori più importanti. Un tema cruciale, perché dalle scelte di oggi dipenderà l’assetto della squadra nelle prossime stagioni e il club non vuole ripetere gli errori del passato. Maignan, trattativa congelata. Il capitolo più delicato riguarda Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il prolungamento che sembrava a un passo si è improvvisamente arenato. 🔗 Leggi su Milanzone.it
In questa notizia si parla di: milan - dossier
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Calciomercato Milan, retroscena su Kimpembe: dossier esaminato, ma …
Repubblica: come sarà il nuovo stadio di San Siro di Milan e Inter? Il dossier firmato Norman Foster ? - facebook.com Vai su Facebook
?In esclusiva su Milanisti Channel il dossier dei torti arbitrali subiti dal #Milan in questi anni. Prendetevi del tempo, è molto lungo… - X Vai su X
Milan, tre rinnovi sul tavolo: il club non vuole più rischiare addii a parametro zero; Milan, Torriani scalpita e chiede spazio: dalla promessa sul rinnovo al no per il Lione di Fonseca, ecco quando può giocare; Maignan il caso più spinoso, ma non solo: il Milan ora pensa ai rinnovi, 4 discorsi in sospeso.
Milan, capitolo rinnovi: Maignan il caso spinoso. In discesa per Pulisic e Saelemaekers - Archiviato il mercato estivo che ha rivoluzionato la rosa di Massimiliano Allegri, in casa Milan è già tempo di guardare avanti. Secondo tuttomercatoweb.com
Milan, adesso è l’ora dei rinnovi: si lavora per il futuro di tre rossoneri - Una delle attuali priorità del Milan è quella di blindare i suoi uomini più importanti. Da spaziomilan.it