Archiviata la lunga estate di trattative che ha cambiato volto alla rosa, in casa Milan è già tempo di programmare il futuro. La dirigenza rossonera ha due priorità ben definite: monitorare possibili occasioni per il mercato di gennaio e affrontare i rinnovi di contratto dei giocatori più importanti. Un tema cruciale, perché dalle scelte di oggi dipenderà l'assetto della squadra nelle prossime stagioni e il club non vuole ripetere gli errori del passato. Maignan, trattativa congelata. Il capitolo più delicato riguarda Mike Maignan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza nel 2026, ma il prolungamento che sembrava a un passo si è improvvisamente arenato.

Milan, dossier rinnovi: Maignan resta il nodo più delicato, Pulisic e Saelemaekers verso la firma