Dodici milioni di euro per portare una partita di Serie A in Australia. Un’occasione economica, una trovata di marketing, al limite la solita idea un po’ strampalata del calcio moderno, sta diventando in realtà un caso diplomatico internazionale: da una parte la nostra Lega Calcio, che vorrebbe disputare dall’altra parte del mondo, in particolare a Perth, il match Milan-Como; dall’altra la Uefa di Ceferin, che fin qui non si è pronunciata, ma non è per nulla d’accordo e sta cercando in tutti i modi di impedire la trasferta. Sarebbe la prima volta della Serie A all’estero. La partita storica individuata è Milan-Como, in calendario il prossimo 8 febbraio, quando per le Olimpiadi di Milano-Cortina lo stadio San Siro sarà indisponibile per diverse giornate: l’occasione giusta per realizzare un progetto a cui i vertici della Serie A lavorano da tempo, col beneplacito della Figc. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Milan-Como di Serie A in Australia per 12 milioni diventa un caso diplomatico: guerra di potere tra Uefa e Lega Calcio