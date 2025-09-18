Milan Brambati su Camarda | Per me non doveva andare a Lecce

Francesco Camarda, di proprietà del Milan, è attualmente in prestito al Lecce. Il commento a riguardo di Brambati a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Brambati su Camarda: “Per me non doveva andare a Lecce”

In questa notizia si parla di: milan - brambati

Brambati: “Allegri al Milan per me farà bene. Su Osimhen dico che…”

Brambati senza peli sulla lingua: «La Juventus è molto indietro». Poi si sbilancia su quel bianconero: «Se va al Milan, farà questo»

Calciomercato, Brambati: “Vlahovic altrove fa 30 gol. Il Milan può…”

Brambati attacca il Milan: “Allegri ha in mano una squadra peggiore dell’anno scorso” #SempreMilan #ACMilan #Milan - X Vai su X

Il suo Empoli ha eliminato il Milan in Coppa Italia . Poi è andato in serie A per la prima volta nella storia . Pronostico degli esperti : retrocessione e tanti saluti. Esordio comodo, c'è l'Inter di Rummenigge e lo sorprendono con pressing e ripartenza. Vincono anch - facebook.com Vai su Facebook

Brambati: Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce.

Brambati: "Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce" - L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Da tuttomercatoweb.com

Errore Milan: “Camarda subito titolare”. Poi l’annuncio su Vlahovic | ESCLUSIVO - I rossoneri hanno concluso la sessione con l’arrivo di un altro difensore, David Odogu, acquistato in Bundesliga dal ... calciomercato.it scrive