Milan Brambati su Camarda | Per me non doveva andare a Lecce

Pianetamilan.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Camarda, di proprietà del Milan, è attualmente in prestito al Lecce. Il commento a riguardo di Brambati a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan brambati su camarda per me non doveva andare a lecce

© Pianetamilan.it - Milan, Brambati su Camarda: “Per me non doveva andare a Lecce”

In questa notizia si parla di: milan - brambati

Brambati: “Allegri al Milan per me farà bene. Su Osimhen dico che…”

Brambati senza peli sulla lingua: «La Juventus è molto indietro». Poi si sbilancia su quel bianconero: «Se va al Milan, farà questo»

Calciomercato, Brambati: “Vlahovic altrove fa 30 gol. Il Milan può…”

Brambati: Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce.

milan brambati camarda dovevaBrambati: "Camarda? Per me è stata sbagliata la scelta di Lecce" - L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Da tuttomercatoweb.com

Errore Milan: “Camarda subito titolare”. Poi l’annuncio su Vlahovic | ESCLUSIVO - I rossoneri hanno concluso la sessione con l’arrivo di un altro difensore, David Odogu, acquistato in Bundesliga dal ... calciomercato.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Milan Brambati Camarda Doveva