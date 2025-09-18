Milan-Bologna l' audio del Var | rigore annullato come nasce il disastro

L'operazione trasparenza degli arbitri italiani crea un nuovo polverone. Domenica sera l'errore clamoroso "in diretta" in Milan-Bologna: l'arbitro Matteo Marcenaro nel finale di partita prima assegna un rigore ai rossoneri per fallo di Freuler su Nkunku, sorvolando su un contatto ancora più eclatante un paio di secondi prima di Lukumi sullo stesso attaccante francese, quindi su richiamo dell'addetto al Var Michael Fabbri rivede l'intervento e non assegna il penalty. Ne nasce un caso di scuola, con Aia e Figc costrette a intervenire per ammettere la svista, indotta sia da un protocollo cervellotico sia dai giudizi discutibili dei due arbitri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan-Bologna, l'audio del Var: rigore annullato, come nasce il disastro

