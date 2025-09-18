Migranti c' è chi paga fino a 10 mila euro per una promessa d' assunzione poi il datore di lavoro sparisce

La CGIL di Parma esprime forte preoccupazione e indignazione per quanto sta accadendo nel nostro territorio – e in molte altre province italiane – a seguito dell’attuazione degli ultimi Decreti Flussi per l’ingresso regolare di cittadini stranieri per motivi di lavoro. "Sempre più spesso - spiega. 🔗 Leggi su Parmatoday.it