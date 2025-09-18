Migliaia di guanti di lattice in fumo | incendio Tir sull’A1 un’intera notte per spegnere le fiamme

Firenze, 18 settembre 2025 – Una notte intera di lavoro da parte dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio che ha attaccato un camion. E’ accaduto nella serata di mercoledì 17 settembre, ma le operazioni si sono di fatto protratte fino alla mattina del 18. Il rogo, al km 249, ha causato la chiusura di un tratto autostradale della 'Panoramica' in direzione di Firenze. A fuoco il carico, che consisteva in guanti in lattice e altro materiale tale da ostacolare le operazioni di un celere spegnimento. E' stato perfino impegnato un mezzo speciale con un 'ragno', strumento utile a smassare il carico, così da spegnerlo e raffreddarlo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

