Midollo Osseo obiettivo 30mila nuovi donatori | al via Match it now!

Ben 30mila nuovi giovani donatori di midollo reclutati entro il 2025: è questo l'obiettivo alla vigilia di "Match it now", la Settimana nazionale di sensibilizzazione alla donazione del midollo osseo che quest'anno si tiene dal 20 al 28 settembre.Match it now! fa tappa a MilanoInformazione e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leucemia, un esame del sangue può rilevare il rischio: possibile addio al prelievo di midollo osseo
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo al Bambin Gesù, assolti i medici, i genitori denunciano i periti per falso
Stanze tecnologiche e cure innovative per i pazienti fragili nel nuovo Centro Trapianto di Midollo Osseo di Verona
Ha appena 20 anni Veronica Vezzani, studentessa universitaria di Novellara, ma ha già compiuto un gesto di grande altruismo quando, nei giorni scorsi, si è sottoposta a un prelievo di midollo osseo per donarlo a qualcuno che ne ha urgente bisogno.
#Basket, #Polonara subirà un trapianto di midollo osseo
