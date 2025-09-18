Mics in liquidazione 200 famiglie a rischio | sindacati contro Enel e istituzioni assenti

I timori espressi nei mesi scorsi dai sindacati sull’azienda Mics erano purtroppo fondati: il 15 settembre la srl è stata posta in liquidazione senza fornire alcuna reale garanzia occupazionale, né certezze sul pagamento di stipendi, trattamento di fine rapporto e incentivi maturati.Lo comunicano. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Mics in liquidazione, 200 famiglie a rischio: sindacati contro Enel e istituzioni assenti

