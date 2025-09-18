. Una giovane DJ che cresce con il supporto del team Acetone e suona al Bar Twenty Two durante l’importantissimo Amsterdam Dance Event. Michelle Dj, giovanissima, cresce con Acetone . e suona pure ad Amsterdam Il prossimo 24 ottobre anche la giovanissima Michelle Dj sarà con molti degli artisti di Acetone (Instagram.comacetone.records) al Bar Twenty Two di Amsterdam, per una notte a ritmo di funky house, durante l’importante Amsterdam Dance Event. Sarda, già scatenata in console, sta facendo ballare l’Italia e sta crescendo molto grazie al supporto e ai consigli del team Acetone, ovvero Maurizio Nari, Steve Tosi, Jens Lissat, Max Magnani. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Michelle Dj: dalla Sardegna all’Amsterdam Dance Event