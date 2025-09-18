miasmi nelle zone residenziali accordo tra cap e comune arrivano filtri e monitoraggi

Interventi tecnici come l’installazione nei primi mesi del 2026 di un nuovo sistema per purificare l’aria nelle prime fasi di trattamento, utilizzando filtri a carboni attivi più efficaci. Ma anche controlli e monitoraggi per assicurarsi che i sistemi funzionino correttamente. E il dialogo con i cittadini. Obiettivo: ridurre i miasmi e migliorare la qualità dell’aria. Dopo mesi di confronto ieri mattina Gruppo Cap e Comune di Pero hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa con un piano di interventi per le vicinanze dell’impianto di depurazione di Pero. Da anni, infatti, nei quartieri residenziali di Pero e del Municipio 8 di Milano, gli abitanti lamentano odori insopportabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

