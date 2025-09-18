Miasmi alla Foce il Municipio Medio Levante chiede Indagini e chiarezza

Miasmi alla Foce. Il Municipio Medio Levante, con la presidente Anna Palmieri, chiede "indagini immediate" e "trasparenza". Una situazione che si sta trascinando ormai da settimane con il cattivo odore che dalla Foce raggiunge anche Albaro. Miasmi, cittadini esasperati: problemi alla Foce e a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it