Miasmi alla Foce il Municipio Medio Levante chiede Indagini e chiarezza

Genovatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miasmi alla Foce. Il Municipio Medio Levante, con la presidente Anna Palmieri, chiede "indagini immediate" e "trasparenza". Una situazione che si sta trascinando ormai da settimane con il cattivo odore che dalla Foce raggiunge anche Albaro. Miasmi, cittadini esasperati: problemi alla Foce e a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

