Miasmi alla Foce il Municipio Medio Levante chiede Indagini e chiarezza
Miasmi alla Foce. Il Municipio Medio Levante, con la presidente Anna Palmieri, chiede "indagini immediate" e "trasparenza". Una situazione che si sta trascinando ormai da settimane con il cattivo odore che dalla Foce raggiunge anche Albaro.
Miasmi, cittadini esasperati: problemi dalla Foce a Casella
Da circa una decina di giorni gli abitanti della Foce si svegliano con odori nauseabondi e molto intensi e l'origine di questi miasmi è ancora un mistero. Nonostante decine di chiamate ai vigili urbani e il tam tam sui social e le verifiche richieste dal municipio
Miasmi alla Foce, il Municipio Medio Levante chiede Indagini e chiarezza; Genova, il caso dei miasmi alla Foce e Albaro. Il Municipio: “Verifiche per individuare la causa”; Miasmi alla Foce, si accende la polemica: impossibile aprire le finestre. I tecnici escludono depuratore.
Miasmi tra Foce e Albaro, l’odore si sposta in centro. Il Municipio: “Insopportabile, vogliamo risposte” - I miasmi che da giorni ormai assediano la Foce e Albaro non accennano a diminuire, spostandosi anzi verso il centro città ... Scrive msn.com
Genova, il caso dei miasmi alla Foce e Albaro. Il Municipio: “Verifiche per individuare la causa” - Da giorni gli abitanti segnalano un forte odore che li costringe a tenere le finestre chiuse: “Potrebbe trattarsi di bolle di gas che si sono formate nei tubi ... Riporta ilsecoloxix.it