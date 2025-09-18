Miami Vice | Il regista di F1 Joseph Kosinski girerà il reboot in arrivo nel 2027

Un nuovo film di “Miami Vice” è in arrivo per la gioia dei fan della storica serie. L’attesissimo reboot, diretto da Joseph Kosinski – già regista dei successi miliardari “Top Gun: Maverick” e “F1” – ha una data di uscita ufficiale. Il film prodotto da Universal Pictures arriverà nelle sale il 6 agosto 2027. Dettagli del Film e Trama. Il progetto promette di riportare sul grande schermo lo stile unico della serie originale. La trama si immerge “nel glamour e nella corruzione della Miami di metà anni ’80”, prendendo ispirazione direttamente dall’episodio pilota e dalla prima stagione dello show televisivo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

