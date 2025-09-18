Miami Vice | Il film di Joseph Kosinski uscirà nel 2027

La nuova trasposizione del classico senza tempo Miami Vice ha ottenuto finalmente una data d’uscita nelle sale americane. Annunciato nel mese di aprile ( qui il nostro articolo ), il nuovo film Universal Pictures affidato al regista Joseph Kosinski uscirà nelle sale americane a partire dal 6 agosto 2027. La conferma è arrivata nella giornata di ieri grazie ad un articolo di Variety. Cosa sappiamo del nuovo film Miami Vice?. Dopo aver riportato in auge grandi classici con sequel di successo quali Tron e Top Gun, e reduce dal grande successo commerciale “ F1: Il Film “, il Joseph Kosinski si occuperà della regia del nuovo Miami Vice. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

