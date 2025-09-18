Mia madre malata al cuore salvata | i ringraziamenti al Moscati

Tempo di lettura: 2 minuti La lettera della figlia di una degente all’ospedale Moscati di Avellino “Desideriamo esprimere la nostra più profonda gratitudine al professor Brenno F iorani, direttore del reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale “Moscati” di Avellino, e al dottor Quirino Ciampi, cardiologo dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento, che con la loro competenza e umanità hanno letteralmente salvato la vita a mia madre. A metà luglio, a seguito di un forte dolore al petto, mia madre è stata prontamente visitata dal dottor Ciampi, che ha disposto il ricovero urgente a Benevento per una coronografia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Mia madre malata al cuore salvata”: i ringraziamenti al Moscati

In questa notizia si parla di: madre - malata

Strangolò la madre malata a Passoscuro, condannata a 14 anni

La protagonista è una madre disposta a tutto per proteggere la figlia diciannovenne da una relazione malata con un uomo più grande

’Ostaggio’ di guerra e burocrazia: "Mia madre malata bloccata in Iran. Le istituzioni ci aiutino, fate presto"

C’è una madre malata e anaffettiva, una figlia maggiore ne reclama l’affetto, venendo ignorata. E una sorella minore, protetta dalla maggiore dal brutto che le circonda.. - X Vai su X

Non è un giocattolo, ma una compagna per chi soffre di solitudine o Alzheimer. Si chiama Jennie ed è una cagnolina-robot che sta commuovendo il mondo. ? Nata dall'idea di un figlio per la madre malata, Jennie somiglia in tutto a un cucciolo di Golden R - facebook.com Vai su Facebook

È morta la mamma di Gianluca Gazzoli: Mi mancherà tutto di te, sento il cuore esplodere dal dolore; Martina Nasoni ha un cuore nuovo, come è andato il trapianto: «Ora è intubata in terapia intensiva». Il messaggio di Barbara d'Urso; Enzo Salvi, morta mamma Bruna: «Hai lottato come una guerriera. Ho perso il mio faro, ora potrai stringere di nuovo papà».

Angelina Jolie ricorda la madre: «Quando aveva il cancro diceva: “Parlatemi anche di altro, non solo della malattia”» - Alla serata della première di Couture, l’attrice premio Oscar ha spiegato: «Se conoscete qualcuno che sta affrontando una malattia, chiedetegli anche di tutto il resto: del lavoro, dei sogni, delle co ... Scrive vanityfair.it

Sharon Stone “Mia madre malata disse ‘mi fai venir voglia di suicidio’ e nonno abusò di me”/ Confessione choc - Sharon Stone parla dell'ultimo periodo vissuto al fianco della mamma malata: "Mi disse che le facevo venir voglia di suicidio... Secondo ilsussidiario.net