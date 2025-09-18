Il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti si terrà a Ischia il prossimo venerdì 19 settembre 2025. La scelta dell’isola campana non è casuale: la tennista statunitense vi si era recata in vacanza lo scorso anno, rimanendo colpita dalla bellezza del luogo. Da qui la decisione di celebrare le nozze in un contesto naturale e suggestivo. La cerimonia avrà luogo al faro di Punta Imperatore, situato a Forio, un punto panoramico raggiungibile soltanto a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo con oltre 150 scalini. Si tratta di uno degli edifici più iconici dell’isola, che offre una vista aperta sul Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi sa che piaci a mia sorella”: a Ischia le nozze da sogno tra Venus Williams e Andrea Preti. Dagli invitati vip alla location, ecco tutto quello che c’è da sapere