Mi sa che piaci a mia sorella | a Ischia le nozze da sogno tra Venus Williams e Andrea Preti Dagli invitati vip alla location ecco tutto quello che c’è da sapere

a Ischia le nozze da sogno tra Venus Williams e Andrea Preti Dagli invitati vip alla location ecco tutto quello che c'è da sapere
Il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti si terrà a Ischia il prossimo venerdì 19 settembre 2025. La scelta dell’isola campana non è casuale: la tennista statunitense vi si era recata in vacanza lo scorso anno, rimanendo colpita dalla bellezza del luogo. Da qui la decisione di celebrare le nozze in un contesto naturale e suggestivo. La cerimonia avrà luogo al faro di Punta Imperatore, situato a Forio, un punto panoramico raggiungibile soltanto a piedi attraverso un sentiero scavato nel tufo con oltre 150 scalini. Si tratta di uno degli edifici più iconici dell’isola, che offre una vista aperta sul Golfo di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
