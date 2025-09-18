Mi piace la sorella della mia futura moglie il matrimonio sta diventando un incubo | l’uomo disperato scrive alla posta del cuore di Coleen Nolan

“Come faccio se mi piace la sorella di mia moglie?”. Nella posta di Coleen Nolan, la consigliera sentimentale più “schietta della Gran Bretagna”, arrivano ogni giorno migliaia di lettera di utenti disperati con i propri problemi relazionali. Sono messaggi anonimi, di persone che letteralmente pendono dalle labbra della zia Coleen per risolvere le proprie faccende private. Per la sua rubrica sentimentale sul Mirror, ad attirare l’attenzione della psicologa del web è stato un uomo di 32 anni che si dovrà sposare a maggio del 2026 e che esordisce così: “ Io e la mia fidanzata stiamo insieme da tre anni e la amo, ma è già da un po’ di tempo che faccio dei pensieri strani su sua sorella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

