Mgk annuncia il tour mondiale per il 2026 | ci sarà anche una data in Italia ecco quando

Mgk ha annunciato il Lost Americana Tour, al via nel mese di novembre dagli Stati Uniti e che nel 2026 riporterà l’artista in Italia per un unico appuntamento nella penisola. Si terrà il 15 febbraio 2026 all’ Unipol Arena di Bologna, il concerto previsto nel tour che porterà il 35enne di Houston in giro nelle principali città del mondo fino all’estate del prossimo anno. Risale al 2023 l’ultimo live dell’artista che si era esibito all’ RCF Arena di Reggio Emilia. Le date seguono l’enorme Mainstream Sellout Tour del rapper diventato rock star e segneranno il suo più grande successo mondiale fino ad oggi, portandolo nelle principali arene e anfiteatri di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Mgk annuncia il tour mondiale per il 2026: ci sarà anche una data in Italia, ecco quando

MGK, una data in Italia nel febbraio 2026

MGK Tour 2025: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Machine Gun Kelly, conosciuto anche come MGK, rapper e cantante americano tra i più influenti della scena musicale contemporanea, ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo progetto discografic ... Scrive msn.com

MGK, una data in Italia nel febbraio 2026 - Machine Gun Kelly arriva in Italia con il suo nuovo tour mondiale: l’artista statunitense si esibirà domenica 15 febbraio 2026 all’Unipol Arena di Bologna, unica data italiana annunciata per il “Lost ... Come scrive rockol.it