Progetto di fattibilità tecnica economica approvato, accordo fra Comune e Consorzio Est Ticino Villoresi fatto, 500 mila euro il salvadanaio comunale: e il Lungo Naviglio Martesana di via Lazzaretto, nella zona est della città, si prepara a farsi più "bello", ma soprattutto più sicuro: in arrivo balaustre e guard rail. Per l’avvio degli interventi, che prevedono la sostituzione integrale dei parapetti sulle sponde e che dureranno molti mesi, occorre aspettare. Il prossimo step è quello della progettazione esecutiva, le imprese entreranno in azione nei primi mesi del 2026. L’opera è tuttavia da tempo in calendario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mezzo milione per fare bello il lungonaviglio