Mezzi di Ambiente nell' ex scuola di via Monte Siella Giampietro Pd | Bene ma solo dopo che abbiamo alzato la voce

Mezzi di Ambiente nel cortile della ex scuola di via Monte Siella chiusa da sei anni per inagibilità e, da allora, torna a denunciare il capogruppo comunale Pd Piero Giampietro, “in totale abbandono”. Se oggi quell’azione di pulizia è iniziata, incalza, è perché “abbiamo alzato la voce con un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

