Firenze, 18 settembre 2025 – Dopo tanti anni trascorsi a portare il nome della migliore Firenze, quella solidale e generosa in tutto il mondo, i volontari del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Firenze incontreranno i propri concittadini organizzando un evento pratico di protezione civile. Sabato 20 settembre dalle 10 alle 13, il Nopc propone una mattinata aperta a tutti dedicata alla prevenzione e alla sicurezza. L'evento si terrà davanti alla sede del Nucleo, in via Pisana 77 all'ingresso di villa Strozzi, e sarà occasione per apprendere teoria e pratica su come mettersi in sicurezza pulendo tombini e caditoie, insieme agli Angeli del Bello da anni impegnati in questa importante opera di volontariato attivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mettersi in sicurezza in caso di allerta meteo, a lezione con i volontari del Nopc