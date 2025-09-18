Mettere la casa in vendita pur abitandoci Vi svelo chi fa soldi con le nude proprietà a Firenze

Il mercato della nuda proprietà (ovvero case di cui il proprietario non ha la disponibilità immediata, in quanto l'uso e il godimento, cioè l'usufrutto, sono detenuti da un'altra persona, l'usufruttuario) in Italia si sta dimostrando particolarmente dinamico, con un aumento significativo della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it