Metro C quando iniziano gli scavi per la nuova linea T1 fra Clodio e Farnesina | le fermate e il percorso completo
Roma Metropolitane ha avviato le procedure di esproprio per i lavori del tratto T1 della metro C. Quando cominciano gli scavi e qual è il tracciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iniziano i lavori per 4 nuove fermate della Metro C di Roma: “San Pietro la più profonda e scenografica”
Metro C, quando iniziano gli scavi per la nuova linea T1 fra Clodio e Farnesina: le fermate e il percorso completo; Nel cantiere della metro C di piazza Venezia tornano alla luce i primi reperti di epoca romana; Metro C, ecco i primi reperti negli scavi sotto piazza Venezia: cosa succede ora.
Metro C, Colosseo e Porta Metronia aperte nel 2025 - Le due stazioni saranno operative entro fine anno, con i ritrovamenti archeologici degli scavi visibili già da ottobre ... Segnala rainews.it
Metro C a Roma, tre medaglie di papa Paolo II del XV secolo ritrovate durante gli scavi a piazza Venezia - Rinvenute in un vaso durante lo scavo di piazza Venezia effettuato dalla Soprintendenza speciale all'interno dei lavori della Linea C ... Da msn.com