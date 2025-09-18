Meteo sull’Italia splenderà il sole e le temperature saranno estive fino a domenica Ma con l’equinozio d’autunno arriverà il maltempo

Le previsioni meteo per l’Italia annunciano un fine settimana all’insegna del sole e del caldo, prima di un cambio radicale atteso con l’arrivo dell’equinozio d’autunno. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, l’ultima settimana d’estate sarà caratterizzata da massime fino a 34°C, ma già da lunedì 22 settembre il Paese dovrà fare i conti con un’ondata di maltempo. Caldo record per metà settembre. L’alta pressione nordafricana dominerà la scena fino a domenica, garantendo cieli sereni e temperature ben oltre la media stagionale. In Sicilia si toccheranno i 34°C diffusi, mentre a Firenze e Terni si arriverà a 33°C. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

