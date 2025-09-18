Meteo Roma del 18-09-2025 ore 06 | 15
meteo venerdì trovati l'ascolto queste che previsioni del tempo al nord tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali Marco nuvolosità anche basta e compatta sulla pianura padana maggiori spazi di sereno altrove tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi al centro giornata all'insegna del tempo asciutto sulle regioni con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o comunque al sud in prevalenza soleggiato Nel corso delle ore di urne salva locali addensamenti sulle regioni peninsulari in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con prevalente di numerosità temperature minime in calo i massimi Generali via su tutta la penisola di previsioni del tempo sono a cura del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
