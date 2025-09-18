Meteo Italia | Weekend di sole e caldo ma l’autunno è in arrivo

ABBONATI A DAYITALIANEWS Anteprima: Il fine settimana del 19–21 settembre 2025 si preannuncia con condizioni meteo estive su gran parte d’Italia. L’anticiclone africano porterà giornate soleggiate e temperature elevate, con punte fino a 35°C al Centro-Sud. Tuttavia, da domenica sera si prevede un cambiamento con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un calo termico e piogge diffuse. Venerdì 19 settembre: Sole e Caldo su Tutta Italia. Nord Italia: Giornata prevalentemente soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno elevate, con massime fino a 32°C in pianura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo Italia: Weekend di sole e caldo, ma l’autunno è in arrivo

In questa notizia si parla di: meteo - italia

Previsioni meteo, Italia verso i 50°C: allerta per caldo record, rischio storico in Sicilia

Meteo, Italia nella morsa del clima estremo: temporali al Nord, caldo record al Centro-Sud. Milano rovente come il Sahara. Bollino rosso in 6 città

Caldo in arrivo sull’Italia: le previsioni Meteo per i prossimi giorni

#TG2000 - Anomalo #anticiclone riporta l’#estate sull’Italia #17settembre #caldo #temperature #meteo #meteoitalia #news #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

Le previsioni #Meteo di oggi #17settembre #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia - facebook.com Vai su Facebook

L'estate resiste, fine settimana con 30 gradi, ma da lunedì si volta pagina: arriva l'autunno; Meteo Weekend: sole prevalente con tepore estivo tra Sabato 20 e Domenica 21 Settembre; Meteo weekend e prossima settimana, le previsioni: torna l’anticiclone, dove e quando.

Meteo, in Umbria dopo un weekend di caldo e sole arriva l’autunno - Nei prossimi giorni l’Umbria passerà da un’ondata di caldo quasi estivo a un cambio netto di scenario, con l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge e un deciso calo delle temperature ... Lo riporta umbria24.it

Meteo, dopo le piogge torna il sole con temperature in aumento in Italia? Le previsioni del weekend - Clima stabile in buona parte d'Italia nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre 2025, dopo il passaggio di una violenta ondata di maltempo che ha causato ingenti danni e disagi in diverse regioni. Riporta meteo.it