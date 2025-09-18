Meteo dal caldo al freddo in un attimo | ecco quando cambia tutto
Le condizioni meteorologiche in Italia continuano a sorprendere con un caldo anomalo destinato a protrarsi ancora per diversi giorni, superando ampiamente le medie stagionali. La persistenza di alte temperature e il cielo prevalentemente sereno stanno caratterizzando questa fase di fine estate, preludio a un deciso cambio meteorologico che segnerà ufficialmente l’arrivo dell’ autunno 2025. Il passaggio sarà segnato dall’ Equinozio d’Autunno, previsto per lunedì 22 settembre alle 20:19, evento che coinciderà con l’ingresso delle prime perturbazioni significative dopo un lungo periodo di stabilità atmosferica. 🔗 Leggi su Tvzap.it
