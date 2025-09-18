Un clima ancora estivo e soleggiato, con temperature troppo elevate per il periodo, sarà il preludio a un brusco cambio stagionale che segnerà l’ingresso ufficiale dell’ autunno 2025. Dopo settimane di caldo persistente, l’ Equinozio d’Autunno cadrà quest’anno lunedì 22 settembre alle 20:19 e coinciderà con l’arrivo delle prime perturbazioni di rilievo, aprendo una fase di maltempo che interromperà la lunga parentesi di sole. Leggi anche: Meteo settembre, tra caldo africano e tempeste: le previsioni di Giuliacci Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, caldo anomalo fino a 34°, poi brusco calo delle temperature con piogge e nubifragi