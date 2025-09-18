Meteo a Novara | week end ancora estivo ma da lunedì arrivano le piogge

Fino al week end continuerà l’anticiclone sub tropicale, mantenendo il clima estivo, ma da lunedì ci sarà un peggioramento.Sono queste le previsioni secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, che spiega: “L’anticiclone sub tropicale si è impadronito dell’Europa centro-meridionale e nei prossimi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: meteo - novara

Meteo a Novara: sole e caldo, ma torneranno i temporali

Meteo a Novara: tornano i temporali nel fine settimana

Meteo a Novara: tornano i temporali nel fine settimana

MNP Meteo Novara e Provincia. . Ore 22.30 [29 agosto 2025] - torrente Sizzone che continua a salire a Fontaneto d’Agogna in località Gerbidi. Sono attualmente chiuse via Alleva e via del Forno. Poco piu a nord un temporale autorigenerante ha scaricato c - facebook.com Vai su Facebook

Week end caldissimo: bollino rosso a Novara e nel Vco; Meteo a Novara: bel tempo e clima estivo nel week end; Meteo Novara - Previsioni Oggi, Prossimi 15 giorni.

Meteo a Novara: week end ancora estivo, ma da lunedì arrivano le piogge - Fino al week end continuerà l’anticiclone sub tropicale, mantenendo il clima estivo, ma da lunedì ci sarà un peggioramento. Lo riporta novaratoday.it

Temporali e poi ancora un tocco di estate: Il week end su Novara e Vco - Come spiega Lorenzo Badellino di 3BMeteo sarà un week end, quello in arrivo, con tempo che varierà da sabato a domenica. Riporta novaratoday.it