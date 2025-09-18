Metamofosi bestiali al Castello di Mongiorgio
Metamorfosi e animali fantastici: ecco il tema del prossimo evento realizzato dall'ensemble "Flos musicae" in collaborazione con la compagnia teatrale "I Melodrammatici". Il pomeriggio proposto domenica 28 settembre al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro) non sarà né un concerto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: metamofosi - bestiali
Metamofosi bestiali al Castello di Mongiorgio.
Memorie di guerra attorno al castello di Mongiorgio - 30 al castello di Mongiorgio dove si chiude il cartellone dei ’Frammenti di memoria’ per un appuntamento incluso nel ... Si legge su ilrestodelcarlino.it