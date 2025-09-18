Metamofosi bestiali al Castello di Mongiorgio

Bolognatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Metamorfosi e animali fantastici: ecco il tema del prossimo evento realizzato dall'ensemble "Flos musicae" in collaborazione con la compagnia teatrale "I Melodrammatici".  Il pomeriggio proposto domenica 28 settembre al Castello di Mongiorgio (Monte San Pietro) non sarà né un concerto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: metamofosi - bestiali

Metamofosi bestiali al Castello di Mongiorgio.

Memorie di guerra attorno al castello di Mongiorgio - 30 al castello di Mongiorgio dove si chiude il cartellone dei ’Frammenti di memoria’ per un appuntamento incluso nel ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Metamofosi Bestiali Castello Mongiorgio