Meta Ray-Ban Display | Zuckerberg presenta gli occhiali ideali per la superintelligenza

Gli occhiali di Meta sono «ideali per la superintelligenza». Perché «ti consentono di restare nel presente». E, insieme, «avere accesso a tutte la capacità dell’intelligenza artificiale». Per «renderti più intelligente, aiutarti a comunicare meglio, migliorare la memoria e i sensi». Sono le parole con cui Mark Zuckerberg ha presentato la nuova generazione di apparecchi in partnership con EssilorLuxottica durante il Meta Connect 2025. Meta Ray-Ban Display. Gli occhiali possono essere controllati tramite un braccialetto che consente di gestirli con movimenti quasi impercettibili. Si chiamano Meta Ray-Ban Display e saranno disponibili sul mercato dal 30 settembre al prezzo di 799 dollari negli Usa. 🔗 Leggi su Open.online