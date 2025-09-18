Meta Ray-Ban Display | gli occhiali di Zuckerberg che leggono le intenzioni
Presentati al Meta Connect 2025, i nuovi occhiali smart aprono una nuova era dove l'intelligenza artificiale esce dal telefono per diventare parte integrante della nostra quotidianità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: meta - display
Meta Hypernova, gli occhiali smart con display potrebbero costare 800 dollari
Meta, il video trapelato svela i nuovi occhiali Ray-Ban con display e il braccialetto di controllo
I nuovi occhiali con uno schermo proiettato sulla lente: Zuckerberg svela i Meta Ray-Ban Display
Meta Ray-Ban Display, lo schermo cambia tutto: quanto costano e quando arrivano - X Vai su X
Meta Quest 3 da 512 GB, il Quest più potente di sempre — Esperienze di realtà mista straordinarie — Visore all-in-one con controller e Infinite Display con risoluzione 4K a 499,99€ https://scontigram.it/z067s (Venduto su Amazon) - facebook.com Vai su Facebook
Zuckerberg lancia i Meta Ray-Ban Display: gli occhiali in realtà aumentata che si comandano coi gesti della mano; Meta Ray-Ban Display, lo schermo cambia tutto: quanto costano e quando arrivano; Meta Connect 2025, tutte le novità: dai smart glasses Ray-Ban a Oakley.
Arrivano i Meta Ray-Ban Display, i nuovi occhiali che si comandano con i gesti della mano - È l’ultima novità della collaborazione tra il colosso Usa guidato da Mark Zuckerberg ed EssilorLuxottica. Si legge su repubblica.it
Meta-EssiLux: arrivano gli occhiali Meta Ray-Ban Display, l’addio al touch - Zuckerberg presenta i nuovi occhiali che si gestiscono con piccoli movimenti della mano: "Ideali per la super intelligenza". Riporta msn.com