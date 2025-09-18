Meta Ray-Ban Display | gli occhiali che sostituiscono lo smartphone e non solo in Italia dal 2026
A distanza di anni dai primi Google Glass, si torna a parlare di occhiali smart; Meta ha infatti lanciato i suoi Meta Ray-Ban Display, dispositivi assolutamente innovativi che potranno avvalersi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'annuncio è stato dato da Mark Zuckerberg durante il Meta Connect. Nel corso dell'evento è stato infatti mostrato il prodotto, che promette di diventare una tecnologia di massa. " Non è un mistero che stiamo lavorando per portare la superintelligenza personale a tutti. E gli occhiali sono il fattore di forma ideale per fornirla. È l'unico fattore di forma che permette alla tua AI di vedere quello che vedi tu, sentire quello che senti tu, e parlare con te durante tutto il giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: meta - display
Meta Hypernova, gli occhiali smart con display potrebbero costare 800 dollari
Meta, il video trapelato svela i nuovi occhiali Ray-Ban con display e il braccialetto di controllo
I nuovi occhiali con uno schermo proiettato sulla lente: Zuckerberg svela i Meta Ray-Ban Display
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando arrivano - X Vai su X
Meta Quest 3 da 512 GB, il Quest più potente di sempre — Esperienze di realtà mista straordinarie — Visore all-in-one con controller e Infinite Display con risoluzione 4K a 499,99€ https://scontigram.it/z067s (Venduto su Amazon) - facebook.com Vai su Facebook
Meta Ray-Ban Display, occhiali “superintelligenti” dal 30 settembre; Zuckerberg lancia i Meta Ray-Ban Display, i superocchiali basati sull'AI; Meta presenta i nuovi smart glasses.
Meta Ray-Ban Display, ecco gli occhiali del futuro stile Minority Report - Dodici anni dopo i Google Glass, l'azienda rilancia la sfida degli occhiali intelligenti. Riporta wired.it
Meta Connect 2025: Arrivano Rayban gen 2, Oakley Meta e i Ray-Ban con display integrato e braccialetto - Meta ha alzato il sipario sulla prima giornata di Connect 2025 presentando una serie di novità che delineano la sua visione del futuro digitale, incentrata su ... Come scrive techzilla.it