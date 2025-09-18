Meta Ray-Ban Display | gli occhiali che sostituiscono lo smartphone e non solo in Italia dal 2026

A distanza di anni dai primi Google Glass, si torna a parlare di occhiali smart; Meta ha infatti lanciato i suoi Meta Ray-Ban Display, dispositivi assolutamente innovativi che potranno avvalersi dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'annuncio è stato dato da Mark Zuckerberg durante il Meta Connect. Nel corso dell'evento è stato infatti mostrato il prodotto, che promette di diventare una tecnologia di massa. " Non è un mistero che stiamo lavorando per portare la superintelligenza personale a tutti. E gli occhiali sono il fattore di forma ideale per fornirla. È l'unico fattore di forma che permette alla tua AI di vedere quello che vedi tu, sentire quello che senti tu, e parlare con te durante tutto il giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

