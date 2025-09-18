Meta Ray-Ban Display ecco gli occhiali del futuro stile Minority Report

Wired.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici anni dopo i Google Glass, l'azienda rilancia la sfida degli occhiali intelligenti. Questa volta, grazie all'AI, potrebbe diventare una tecnologia di massa. 🔗 Leggi su Wired.it

meta ray ban displayMeta Ray-Ban Display: gli occhiali di Zuckerberg che leggono le intenzioni - Presentati al Meta Connect 2025, i nuovi occhiali smart aprono una nuova era dove l'intelligenza artificiale esce dal telefono per diventare parte integrante della nostra quotidianità ... Riporta vanityfair.it

meta ray ban displayArrivano i Meta Ray-Ban Display, i nuovi occhiali che si comandano con i gesti della mano - È l’ultima novità della collaborazione tra il colosso Usa guidato da Mark Zuckerberg ed EssilorLuxottica. Secondo repubblica.it

