Meta presenta tre nuovi occhiali smart con intelligenza artificiale al Meta Connect 2025
Scopriamo insieme i tre nuovi occhiali intelligenti appena presentati in occasione del Meta Connect 2025 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: meta - presenta
Jago presenta la David a Taormina, e Meta lo censura di nuovo
Meta Ray-Ban Display: Zuckerberg presenta gli occhiali «ideali per la superintelligenza»
Venerdì 5 settembre a Rutigliano, dalle 21 in viale della Repubblica, il cantautore Ermal Meta sarà presente ma questa volta non per un concerto: sarà infatti protagonista della presentazione del suo ultimo romanzo, Le camelie invernali (La nave di Teseo), ne - facebook.com Vai su Facebook
Meta presenta tre nuovi occhiali smart con intelligenza artificiale al Meta Connect 2025; Meta presenta i nuovi smart glasses; Meta presenta l'intelligenza artificiale indossabile con occhiali Ray-Ban da 799 dollari.
Meta rilancia con tre occhiali smart: Ray-Ban Gen 2, Display con microLED e Oakley Vanguard - Ban Display con microLED e Oakley Vanguard sportivi. Da smartworld.it
Meta Connect 2025, gli annunci principali tra occhiali smart e nuovi strumenti per i visori - Scopriamo le novità principali annunciate al Meta Connect 2025, dagli occhiali Oakley Meta Vanguard a nuovi strumenti pensati per semplificare l'esperienza utente. Scrive multiplayer.it