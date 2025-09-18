Meta lancia la nuova era degli occhiali AI | li abbiamo provati in anteprima ecco cosa dovete sapere

A Londra, a due passi dalla Tate Modern e dal London Eye, gli occhiali intelligenti firmati Meta non restano sul banco: passano di mano, si indossano, si ascoltano. Lì la novità smette di essere slide e diventa gesto—la montatura che si assesta, il touch leggero sull’asta, l’audio in campo aperto. È il punto in cui la tecnologia di Meta incontra l’uso reale. E il racconto parte da qui: dall’osservazione diretta di un prodotto pensato per stare sul volto tutto il giorno, con quell’equilibrio tra estetica Luxottica e funzioni che devono “sparire” quando non servono. Il contesto: perché gli occhiali. 🔗 Leggi su Panorama.it

