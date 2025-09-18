Meta lancia la nuova era degli occhiali AI | li abbiamo provati in anteprima ecco cosa dovete sapere
A Londra, a due passi dalla Tate Modern e dal London Eye, gli occhiali intelligenti firmati Meta non restano sul banco: passano di mano, si indossano, si ascoltano. Lì la novità smette di essere slide e diventa gesto—la montatura che si assesta, il touch leggero sull’asta, l’audio in campo aperto. È il punto in cui la tecnologia di Meta incontra l’uso reale. E il racconto parte da qui: dall’osservazione diretta di un prodotto pensato per stare sul volto tutto il giorno, con quell’equilibrio tra estetica Luxottica e funzioni che devono “sparire” quando non servono. Il contesto: perché gli occhiali. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: meta - lancia
Zuckerberg lancia occhiali Meta con AI
Ci siamo: WhatsApp lancia i riepiloghi dei messaggi tramite Meta AI
Campania, Goletta Verde lancia l’allarme: oltre metà dei campioni è inquinata
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando arrivano - X Vai su X
META lancia Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta Vanguard e Ray-Ban Display con realtà aumentata | CARATTERISTICHE e PREZZI ? Meta ha lanciato tre nuovi occhiali intelligenti che integrano realtà aumentata e intelligenza artificiale: i Ray-Ban Meta (G - facebook.com Vai su Facebook
Meta lancia la nuova era degli occhiali AI: li abbiamo provati in anteprima, ecco cosa dovete sapere; Tecnologia: Meta lancia occhiali stile Minority Report, comandi con i gesti |; Meta lancia i nuovi occhiali intelligenti con display integrato.
Meta lancia la nuova generazione di smart glasses con Essilux - Ban Display, insieme a due altri prodotti, gli Oakley Meta Vanguard e la nuova generazione di Ray- Come scrive msn.com
Meta presenta i suoi occhiali smart: display e comandi con i gesti come in Minority Report - e comandi attivabili con i gesti come nell'iconico ... Si legge su innovazione.tiscali.it