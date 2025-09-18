Meta lancia i nuovi smart glasses con AI e braccialetto neurale

Meta ha presentato i suoi innovativi occhiali intelligenti basati sull’intelligenza artificiale, introducendo una tecnologia che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il digitale. Gli smart glasses includono un piccolo display integrato e possono essere gestiti tramite un braccialetto neurale che interpreta micro-movimenti della mano, garantendo un’esperienza totalmente nuova. Mark Zuckerberg, ceo di Meta, ha sottolineato che «gli occhiali sono l’unico dispositivo che permette all’intelligenza artificiale di vedere ciò che vedete voi, di sentire ciò che sentite voi». Meta Ray-Ban Display: caratteristiche e funzionalità. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

