Fotocamera, funzionalità audio e un display per rispondere ai messaggi, alle videochiamate e seguire le indicazioni stradali. Ma anche scorrere musica, visualizzare le notifiche e muoversi all’interno dei menù. Sono le funzionalità degli attesi Meta Ray-Ban Display, smart glasses che l’azienda americana ha realizzato in collaborazione con «il grande partner», per usare le parole del Ceo Mark Zuckerberg, EssilorLuxottica. A svelarne caratteristiche, prezzi e data di rilascio è stato lo stesso ad della madre di Facebook durante il Meta Connect 2025, evento annuale in cui l’azienda presenta le tecnologie per realtà aumentata e virtuale durante il quale ha presentato anche gli Oakley Meta Vanguard per gli sportivi e i Ray-Ban Meta di seconda generazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meta lancia gli occhiali smart Ray-Ban Display: prezzo e quando escono in Italia