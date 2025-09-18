Meta lancia gli occhiali smart Ray-Ban Display | prezzo e quando escono in Italia
Fotocamera, funzionalità audio e un display per rispondere ai messaggi, alle videochiamate e seguire le indicazioni stradali. Ma anche scorrere musica, visualizzare le notifiche e muoversi all’interno dei menù. Sono le funzionalità degli attesi Meta Ray-Ban Display, smart glasses che l’azienda americana ha realizzato in collaborazione con «il grande partner», per usare le parole del Ceo Mark Zuckerberg, EssilorLuxottica. A svelarne caratteristiche, prezzi e data di rilascio è stato lo stesso ad della madre di Facebook durante il Meta Connect 2025, evento annuale in cui l’azienda presenta le tecnologie per realtà aumentata e virtuale durante il quale ha presentato anche gli Oakley Meta Vanguard per gli sportivi e i Ray-Ban Meta di seconda generazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: meta - lancia
Zuckerberg lancia occhiali Meta con AI
Ci siamo: WhatsApp lancia i riepiloghi dei messaggi tramite Meta AI
Campania, Goletta Verde lancia l’allarme: oltre metà dei campioni è inquinata
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando arrivano - X Vai su X
META lancia Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta Vanguard e Ray-Ban Display con realtà aumentata | CARATTERISTICHE e PREZZI ? Meta ha lanciato tre nuovi occhiali intelligenti che integrano realtà aumentata e intelligenza artificiale: i Ray-Ban Meta (G - facebook.com Vai su Facebook
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando ...; Meta lancia la nuova generazione di smart glasses con Essilux; Meta lancia i nuovi occhiali smart Ray-Ban con display integrato a 800$.
Meta lancia i nuovi smart glasses con AI e braccialetto neurale - Meta ha presentato i suoi innovativi occhiali intelligenti basati sull’intelligenza artificiale, introducendo una tecnologia che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con il digitale. Scrive chiccheinformatiche.com
Meta lancia i nuovi occhiali smart: Ray-Ban Display, Gen 2 e Oakley Vanguard. Ecco quanto costano e quando arrivano - Durante il keynote di Meta Connect, il ceo Mark Zuckerberg ha presentato i nuovi smart glasses: Ray- Segnala firstonline.info