Meta e Ray-Ban rivoluzionano gli occhiali smart | arriva il display integrato

Meta ha presentato una rivoluzionaria gamma di occhiali smart, in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, che ridefinisce profondamente il concetto di wearable e introduce per la prima volta un display integrato direttamente nelle lenti. Questi modelli, presentati al Meta Connect 2025, offrono una sintesi tra design iconico e innovazione tecnologica, portando l’intelligenza artificiale e la connettività cloud sempre più vicino all’esperienza quotidiana. Le novità rispetto ai modelli precedenti. I nuovi Ray-Ban Meta Display e Oakley Meta Vanguard segnano un vero salto generazionale rispetto alla prima gamma di Meta Stories e Ray-Ban Meta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

