Meta e Ray-Ban rivoluzionano gli occhiali smart | arriva il display integrato
Meta ha presentato una rivoluzionaria gamma di occhiali smart, in collaborazione con Ray-Ban e Oakley, che ridefinisce profondamente il concetto di wearable e introduce per la prima volta un display integrato direttamente nelle lenti. Questi modelli, presentati al Meta Connect 2025, offrono una sintesi tra design iconico e innovazione tecnologica, portando l’intelligenza artificiale e la connettività cloud sempre più vicino all’esperienza quotidiana. Le novità rispetto ai modelli precedenti. I nuovi Ray-Ban Meta Display e Oakley Meta Vanguard segnano un vero salto generazionale rispetto alla prima gamma di Meta Stories e Ray-Ban Meta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: meta - rivoluzionano
Robot umanoide e cane robotico bionico rivoluzionano l'interazione intelligente, aprendo nuove prospettive per la vita tecnologica del futuro. - facebook.com Vai su Facebook
I nuovi chaos perks potrebbero rivoluzionare il meta di #Diablo4: - X Vai su X
Meta e Ray-Ban rivoluzionano gli occhiali smart: arriva il display integrato; Ray-Ban Meta: la traduzione istantanea abbatte le barriere linguistiche; I marchi di conquistano IDEA e Pentawards 2024 con tanti primi premi.
Meta Ray-Ban Display: gli occhiali di Zuckerberg che leggono le intenzioni - Presentati al Meta Connect 2025, i nuovi occhiali smart aprono una nuova era dove l'intelligenza artificiale esce dal telefono per diventare parte integrante della nostra quotidianità ... Scrive vanityfair.it
Meta raddoppia la batteria sui nuovi Ray-Ban Gen 2 - Ban Meta Gen 2 offrono maggiore durata della batteria e registrazione video in 3K per un'esperienza multimediale avanzata. Come scrive tomshw.it