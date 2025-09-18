Meta Connect ecco gli occhiali del futuro | dai Ray-Ban agli Oakley è come indossare un computer

Abbiamo visto e provato in anteprima i nuovi dispositivi wearable Meta pensati per indossare l’IA e per la realtà aumentata. Così Zuckerberg vuole rendere gli smart glasses un computer indossabile. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Meta Connect, ecco gli occhiali del futuro: dai Ray-Ban agli Oakley, è come indossare un computer

Meta Connect 2025: un leak rivela i nuovi occhiali smart

In attesa del Meta Connect 2025, l'azienda con a capo Mark Zuckerberg ha accidentalmente svelato i suoi nuovi modelli di occhiali smart AI.

