Meta Connect 2025 tra AI glasses metaverso e nuove esperienze immersive

(Adnkronos) – Il keynote di Mark Zuckerberg ha aperto l’ultima edizione di Meta Connect con un chiaro messaggio: l’evoluzione dell’intelligenza artificiale passa anche dagli occhiali. I nuovi AI glasses rappresentano, secondo l’azienda, il form factor ideale per portare la superintelligenza personale nella vita quotidiana, offrendo un accesso immediato a informazioni e strumenti digitali senza distogliere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: meta - connect

Meta Connect 2025: un leak rivela i nuovi occhiali smart

Meta Connect, ecco gli occhiali del futuro: dai Ray-Ban agli Oakley, è come indossare un computer

Meta presenta tre nuovi occhiali smart con intelligenza artificiale al Meta Connect 2025

Presentati al Meta Connect 2025, i nuovi occhiali smart aprono una nuova era dove l'intelligenza artificiale esce dal telefono per diventare parte integrante della nostra quotidianità - X Vai su X

In attesa del Meta Connect 2025, l'azienda con a capo Mark Zuckerberg ha accidentalmente svelato i suoi nuovi modelli di occhiali smart AI. - facebook.com Vai su Facebook

Meta Connect 2025, tutte le novità: dai smart glasses Ray-Ban a Oakley; Come seguire Meta Connect 2025 e cosa aspettarsi dall’evento; e Meta rafforzano la loro collaborazione con nuovi AI Glasses che guardano sempre più al futuro.

Meta Connect 2025, dagli smart glasses alla realtà mista: come vederlo - Meta Connect 2025 è in arrivo: ecco quando e come seguire l’evento in streaming per scoprire le novità attese tra smart glasses, AI e realtà mista ... Lo riporta libero.it

Meta Connect 2025, tutte le novità: dai smart glasses Ray-Ban a Oakley - Ban Display e si tratta di una nuova generazione di smartglasses dotati di un display interno, appunto, e di un braccialetto neurale che portano la realtà aumentata e ... Da tg24.sky.it