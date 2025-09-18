Meta Connect 2025 alza il sipario su occhiali AI e metaversi più reali

Il confine tra esperienza fisica e digitale si assottiglia ancora: a Meta Connect 2025 l’azienda guidata da Mark Zuckerberg ha mostrato come nuovi occhiali intelligenti, un assistente sempre presente e mondi virtuali più realistici possano fondersi in un unico ecosistema pensato per accompagnare le persone in ogni momento della giornata. Occhiali intelligenti e inclusione quotidiana . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Meta Connect 2025 alza il sipario su occhiali AI e metaversi più reali

In questa notizia si parla di: meta - connect

