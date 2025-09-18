Messi rinnova con l' Inter Miami e punta ai Mondiali 2026
AGI - L' Inter Miami e Lionel Messi hanno concordato di prolungare il contratto della superstar argentina per rimanere nella Major League Soccer (MLS) oltre la Coppa del Mondo del prossimo anno. L'estensione del contratto garantirebbe che il 38enne rimanga in attività fino e dopo l'edizione 2026 dei Mondiali che saranno organizzati da Stati Uniti, Canada e Messico. Annuncio imminente . Un annuncio ufficiale è previsto entro le prossime due settimane, ha detto una fonte contattata da AFP: se tutto andrà come previsto, Messi concluderà la sua carriera nella MLS. I trascosi di Messi al Barcellona e Psg. 🔗 Leggi su Agi.it
