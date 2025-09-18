Messi rinnova con l' Inter Miami e punta ai Mondiali 2026

AGI - L' Inter Miami  e  Lionel Messi  hanno concordato di prolungare il  contratto  della  superstar argentina  per rimanere nella  Major League Soccer (MLS)  oltre la  Coppa del Mondo  del prossimo anno. L'estensione del contratto  garantirebbe che il  38enne  rimanga in attività fino e dopo l'edizione 2026 dei Mondiali che saranno organizzati da  Stati Uniti,  Canada  e  Messico. Annuncio imminente . Un  annuncio ufficiale  è previsto entro le prossime due settimane, ha detto una fonte contattata da AFP: se tutto andrà come previsto,  Messi  concluderà la sua  carriera nella MLS. I trascosi di Messi al Barcellona e Psg. 🔗 Leggi su Agi.it

