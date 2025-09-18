Meret recupera e torna titolare col City | Spinazzola favorito a sinistra

Forzazzurri.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport conferma il recupero di Alex Meret, che ha viaggiato con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

meret recupera e torna titolare col city spinazzola favorito a sinistra

© Forzazzurri.net - Meret recupera e torna titolare col City: Spinazzola favorito a sinistra

In questa notizia si parla di: meret - recupera

Infortunio Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno ottimista: “Recupera per la prima di Champions?”

Infortunio Meret: cambiano i tempi di recupero, la data; Meret recupera per Manchester City-Napoli? Le condizioni del portiere e chi gioca in Champions League tra lui e Milinkovic-Savic; SKY - Milinkovic-Savic titolare contro il City anche se Meret recupera: il motivo.

meret recupera torna titolareNapoli, torna Meret contro il City: poi un dubbio da sciogliere in difesa - Giornata di vigilia per il Napoli di Conte, domani in campo contro il Manchester City nel debutto stagionale in Champions League. Lo riporta fantacalcio.it

meret recupera torna titolareNapoli al completo. Torna anche Meret - Il Napoli si prepara all'esordio di fuoco in Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Meret Recupera Torna Titolare