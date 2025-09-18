Meret recupera e torna titolare col City | Spinazzola favorito a sinistra
Il Corriere dello Sport conferma il recupero di Alex Meret, che ha viaggiato con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: meret - recupera
Infortunio Alex Meret, il Corriere del Mezzogiorno ottimista: “Recupera per la prima di Champions?”
Manchester City-Napoli, gli azzurri all’Etihad per pareggiare i precedenti. De Bruyne ritrova la sua gente! Conte recupera Meret e Beukema... A cura di @TinoPeluso @lucacerchione - X Vai su X
In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri della SSC Napoli: "Meret? Credo possa almeno recuperare per la panchina contro il City. Era già nei programmi di Conte di far giocare M - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Meret: cambiano i tempi di recupero, la data; Meret recupera per Manchester City-Napoli? Le condizioni del portiere e chi gioca in Champions League tra lui e Milinkovic-Savic; SKY - Milinkovic-Savic titolare contro il City anche se Meret recupera: il motivo.
Napoli, torna Meret contro il City: poi un dubbio da sciogliere in difesa - Giornata di vigilia per il Napoli di Conte, domani in campo contro il Manchester City nel debutto stagionale in Champions League. Lo riporta fantacalcio.it
Napoli al completo. Torna anche Meret - Il Napoli si prepara all'esordio di fuoco in Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Segnala msn.com