Meret o Milinkovic-Savic Conte non ha dubbi | rivelazione a sorpresa

Champions League, è tempo di Manchester City-Napoli: arrivano le parole dei protagonisti prima del fischio d’inizio. All’Etihad Stadium di Manchester sta per andare in scena il match tra Manchester City e Napoli. Kevin De Bruyne farà ritorno nel posto in cui è diventato grande ed in cui ha scritto una pagina di storia indelebile. Per gli azzurri di Antonio Conte si prospetta un match molto complicato al ritorno nella massima competizione europea dopo appena un anno. Ai microfoni di Sky Sport, mister Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita. Conte sicuro: “Milinkovic-Savic? Scelta indipendente da infortuni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Meret o Milinkovic-Savic, Conte non ha dubbi: rivelazione a sorpresa

In questa notizia si parla di: meret - milinkovic

Napoli su Milinkovic-Savic, ma c’è un ostacolo: cosa cambia con il rinnovo di Meret

Meret e Milinkovic-Savic insieme farebbero un super portiere! Napoli favorito per il mercato che sta facendo

Milinkovic-Savic idea concreta per il ruolo di vice Meret

Meret in vantaggio nelle gerarchie rispetto a Milinkovic Savic (Gazzetta) Se non c’è alcun problema fisico, le chiavi della porta saranno di nuovo sue. Si è ripreso, a Firenze ha dovuto dare forfait e ha giocato Milinkovic. https://www.ilnapolista.it/2025/09/meret-i - facebook.com Vai su Facebook

Meret o Milinkovic Savic: questo uno dei dubbi che accompagnerà Antonio Conte probabilmente per tutta la stagione Dopo aver visto entrambi all’opera, chi dei due preferite tra i pali: fateci sapere la vostra nei commenti #Napoli #Meret #MilinkovicSavic - X Vai su X

Chi gioca titolare tra Meret e Milinkovic-Savic in Manchester City-Napoli? La scelta di Conte e la formazione degli azzurri; Manchester City-Napoli, le probabili formazioni della partita di Champions League; UFFICIALE - Le scelte di Guardiola e Conte: Confermato Milinkovic Savic. Panchina per Olivera.

Manchester City-Napoli, Conte spiega perché gioca Milinkovic-Savic e non Meret - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del match contro il Manchester City. Scrive calciomercato.com

SKY - Napoli, Conte: "Milinkovic-Savic titolare? Semplice scelta tecnica, continuiamo il percorso a prescindere dall'avversario, emozionato? Lo sono sempre, al di là della ... - Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida col Manchester City. Come scrive napolimagazine.com