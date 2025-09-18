Mercato Juventus | non solo Yildiz il Bayern vuole un altro gioiello bianconero Pronta un’offerta da 70 milioni di euro! I dettagli
Mercato Juventus: non solo Yildiz, il Bayern Monaco punta un altro gioiello della squadra di Tudor. I bavaresi preparano un’offerta da 70 milioni. Il Bayern Monaco non ha mai perso di vista Lois Openda, attaccante belga classe 2000 appena trasferitosi alla Juventus, e sarebbe pronto a fare sul serio per assicurarselo già dalla prossima stagione. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, i bavaresi potrebbero mettere sul piatto una cifra importante, fino a 70 milioni di euro, per convincere i bianconeri a cedere il giovane attaccante. L’interesse del Bayern per Openda non è nuovo: i tedeschi lo avevano seguito a lungo durante il periodo in cui il centravanti militava nel Lipsia, apprezzandone velocità, tecnica e versatilità offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: mercato - juventus
Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri
Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato
Damien Comolli: Juventus e rivoluzione di mercato
Il #Chelsea vuole quell’obiettivo Novità sul mercato #Juventus - facebook.com Vai su Facebook
Il #Chelsea vuole quell’obiettivo Novità sul mercato #Juventus - X Vai su X
Kenan Yildiz PAZZO della Juventus! Momblano svela un retroscena di mercato: Ha detto questo al Bayern Monaco; Le big d'Europa pensano a Yildiz, e la Juve ha fretta di blindarlo: i dettagli dell'offerta; Juve, l'ombra del Bayern su Yildiz: Kenan vuol restare, ma senza Champions....
Juve, cessione Yildiz a gennaio: ecco cosa sta succedendo - I bianconeri osservano con attenzione i movimenti degli altri club sul talento turco: nuovo assalto nel mercato invernale ... Lo riporta calciomercato.it
Yildiz alla Juventus: la situazione per il rinnovo - Kenan Yildiz è sempre più protagonista con la maglia della Juventus. Segnala newsmondo.it