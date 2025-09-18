Mercato Juventus | non solo Yildiz il Bayern vuole un altro gioiello bianconero Pronta un’offerta da 70 milioni di euro! I dettagli

Mercato Juventus: non solo Yildiz, il Bayern Monaco punta un altro gioiello della squadra di Tudor. I bavaresi preparano un’offerta da 70 milioni. Il Bayern Monaco non ha mai perso di vista Lois Openda, attaccante belga classe 2000 appena trasferitosi alla Juventus, e sarebbe pronto a fare sul serio per assicurarselo già dalla prossima stagione. Come riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, i bavaresi potrebbero mettere sul piatto una cifra importante, fino a 70 milioni di euro, per convincere i bianconeri a cedere il giovane attaccante. L’interesse del Bayern per Openda non è nuovo: i tedeschi lo avevano seguito a lungo durante il periodo in cui il centravanti militava nel Lipsia, apprezzandone velocità, tecnica e versatilità offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

