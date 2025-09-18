Mercato Juventus Giuntoli aveva provato a strappare quel titolarissimo alla rivale di Serie A | ecco perché l’affare non è proseguito col cambio di dirigenza

Mercato Juventus, Giuntoli aveva provato a strappare quel titolarissimo: il retroscena sulle mosse dei bianconeri. Ci sono storie di mercato che restano nell’ombra, trame nascoste che rivelano come i club valutino i giocatori ben prima che una trattativa diventi di dominio pubblico. È il caso di Nuno Tavares, il terzino portoghese che è finito al centro di un retroscena svelato dall’esperto Matteo Moretto. Stando a quanto riportato, il nome di Tavares è stato oggetto di una valutazione seria e approfondita all’interno della dirigenza del mercato Juventus. Questo interesse si è sviluppato durante il periodo in cui il club era guidato dal direttore sportivo Giuntoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, Giuntoli aveva provato a strappare quel titolarissimo alla rivale di Serie A: ecco perché l’affare non è proseguito col cambio di dirigenza

In questa notizia si parla di: mercato - juventus

Mercato Juventus, salta Sancho? Decisione netta dei bianconeri

Juventus a Jonathan David, una delle “caramelle” del mercato

Damien Comolli: Juventus e rivoluzione di mercato

Il #Chelsea vuole quell’obiettivo Novità sul mercato #Juventus - facebook.com Vai su Facebook

Il #Chelsea vuole quell’obiettivo Novità sul mercato #Juventus - X Vai su X

Acquisti sbagliati, esuberi, la gestione di Motta: i capi d'accusa contro Giuntoli alla Juve; Due acquisti ma già 118 milioni di euro sborsati sul mercato: Juve, l'eredità di Giuntoli pesa ancora; Calciomercato Juve, Giuntoli fa cinque nomi per il Mondiale: tre conferme e due ritorni.

Nuno Tavares avrebbe potuto vestire la maglia della Juve? Il terzino della Lazio piaceva molto e c’erano stati contatti con gli agenti: e sul futuro… - Tutti gli aggiornamenti sul futuro del terzino Un retroscena di mercato, emerso solo di recente, svela un interesse concreto del mercato Juven ... Come scrive juventusnews24.com

Mercato Juve, il grande obiettivo a centrocampo era stato fortemente seguito da Giuntoli ma poi… Il clamoroso retroscena: questo top sarebbe potuto arrivare a Torino - Mercato Juve, il grande obiettivo a centrocampo era stato seguito dai bianconeri: il retroscena sul giocatore Il mercato Juve aveva messo gli occhi su Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, come ... Si legge su juventusnews24.com